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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: درع الدوري العام شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية

درع الدور العام
درع الدور العام

شارك الإعلامي أحمد شوبير ، تصريحات رابطة الأندية بخصوص درع الدوري العام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير: "رابطة الأندية .. رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم، لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية".

وأكد اللواء ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن النادي الأهلي لن يحتفظ بدرع الدوري بين جدرانه وسوف يتم عودته في الموسم المقبل.

وتابع سويلم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "درع الدوري الجديد تم اختياره بالإجماع من رابطة الأندية".

وأضاف ثروت سويلم: "الدرع القديم سوف يتم الاحتفاظ به عقب نهاية الموسم المقبل، في متحف اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف وهذا الأمر الطبيعي".

واختتم عضو رابطة الأندية: "تم مخاطبة الزمالك بشكل رسمي من أجل تسليم درع الدوري لاتحاد الكرة، وتم الاتفاق على تسليم الدرع للأهلي عقب مباراة حرس الحدود".

درع الدوري العام بطولة دوري الإبطال

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