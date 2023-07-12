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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد تركي يزور أقليم كردستان العراق لهذا السبب

صدى البلد

أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، كمال محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن وفداً تركياً يعتزم زيارة العراق لبحث مسألة النفط.

وقال محمد، بحسب وكالة شفق نيوز، إن "استعدادات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مكتملة بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية وشركة سومو"، موضحاً أن "مسألة استئناف نفط الإقليم تتعلق بتركيا والعراق".

وفي 19  يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق، وفق وكالة رويترز.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25  مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومطلع شهر يونيو الماضي، أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن العراق ما زال يخوض مفاوضات مع الجانب التركي، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر ميناء جيهان.

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