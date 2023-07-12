بمكبر صوت.. كابتن طيار يفاجئ راكبة لبنانية بالزواج |ما الحكاية؟

قيل عن الحب أنه يفعل المستحيل كما قيل عنه، هناك الكثير قصص الحب فمنها ماهو واقعي ومنها ما هو اسطوري وفي زمن سادت فيه وسائل التواصل ربما حظى البعض منها بانتشار واسع وبحظ وافر من المعرفة مقابل ما نقرأه في الكتب والروايات .

الصدفة التي جمعتهما على الأرض ذاتها هي نفسها التي جمعتها على متن الطائرة لطلب الزواج، فلم تتوقع الفتاة اللبنانية وهي على متن الطائرة ستسمع خبراً ربما هو الأجمل بحياتها.

فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم خلال الساعات الماضية، أظهر كابتن طائرة يتبع لأحد الخطوط اللبنانية، وهو يطلب يد فتاة للزواج من قمرة القيادة.

وبينما كانت الشابة جالسة بانتظار إقلاع الطائرة، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعدها، معبراً لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته طالبا الزواج منها.

يشار إلى أن الفيديو الذي يوثق هذا الأمر التقطه أحد الركاب، وقد انتشر كثيرا عبر منصات التواصل، وسط إعجاب المعلقين بمبادرة الكابتين، ومتمنين للثنائي زواجا هانئاً.

كما حصد مئات اللايكات والمشاركات خلال ساعات قليلة.