بحيرة ثلج وسط صحراء تثير الفضول بأبو ظبي.. فما القصة 

تفاصيلها التي تعج بالحياة والحيوية ليلا ونهارا والعجائب التي تتميز بها بكل مكان لم تقتصر على مدنها الحديثة ومبانيها الشاهقة التي عرفت بها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أما عن الجمال الحقيقي فقد جسدته أجمل بحيرة من الثلج تتوسط صحراء أبو ظبي والتي أثارت فضول واعجاب من شاهدها خلال صور انتشرت لها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن اعجابهم وتعجبهم في آن واحد عن كيف لصحراء أن تحتضن هذا المشهد المذهل ؟ فما الحكاية...



وتتواجد بحيرة طويلة ذات بقع ملحية في صحراء منطقة الوثبة التابعة للعاصمة أبوظبي، والتي كانت بمثابة محطة سياحية جذبت كلاً من المواطنين والأجانب. جمال البحيرة لا يُوصف بسبب صفاء الماء ذات اللون الأزرق السماوي ووجود الملح الأبيض حولها



ما هي البحيرات المالحة؟



وتعد هذه البحيرات عبارة عن مسطح مائي غير ساحلي، حيث تحتوي على تركيز عالي من الأملاح، وقد تكون ملوحتها أعلى من مياه البحر أحياناً بسبب زيادة نسبة بخار الماء فيها.



ونظراً إلى أن العاصمة أبوظبي تعتبر موقعاً ساحلياً، تتركز الملوحة في بعض الأراضي بشكل أعلى مقارنة بباقي الأراضي.

وحسب خبراء السياحة فإن هذه البحيرة قد ظهرت بسبب أعمال الحفريات في بعض مناطق أبوظبي، ووجود تجمعات من الأملاح البحرية منذ مدة طويلة تحت هذه الرمال.



ومع تجمع المياه، تشكلت بحيرة الملح في الوثبة، لتعكس لوحة جميلة، كأنها ثلوج متراكمة، بحسب وصف الحوسني.

نقطة جذب سياحي

"تعتبر نقطة سياحية جديدة لمدينة أبوظبي، حيث أصبحت منطقة جاذبة للكثير من الناس والمهتمين في مجال البحيرات المالحة، وذلك منذ اكتشافها من قبل السكان المحليين.. ومن الممكن أن تكون هناك حياة جديدة لبعض النباتات أو الطيور ترتبط بتلك البحيرة".