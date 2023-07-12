الناتو جاهز للحرب.. بيان عاجل من الرئيس الأمريكي عقب انتهاء قمة ليتوانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعتقد أن بإمكانه جر حلف الناتو إلى حرب لكن الأطلسي حريص على جاهزيته للدفاع عن نفسه.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها بعد اختتام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا، أنه يريد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بشروط عادلة، مضيفا، أن روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين.

وأضاف بايدن: “سبق وحذرنا العالم من خطورة ما كان يخطط له بوتين، مؤكدا، أن بوتين شن هجوما بشعا على أوكرانيا وراهن عى انهيار الناتو”.

وشدد الرئيس الأمريكي أن الهجوم على دولة في الناتو هو هجوم على كافة دول الحلف.

وتابع: “وحدتنا لن تنهار كما سبق وراهن الرئيس بوتين”.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدثنا عن أهمية تعزيز الشراكة مع أوروبا من أجل أمن العالم.

وفيما يتعلق بمنطقة آسيا، أكد بايدن، أن هناك تأمين لتحالفاتنا في المحيطين الهندي والهادئ، مضيفا، أن هناك سعي لتحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، كما أنه يجب العمل على تعزيز تكتلات عميقة لتحقيق الاستقرار.