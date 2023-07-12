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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضوية أوكرانيا بالناتو.. بايدن يعد زيلينسكي بتحقيق ما يتمناه

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن يرحب فيه بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وفقًا لتقارير وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف بايدن لزيلينسكي قبل اجتماع ثنائي: "لقد كان صمودك وعزمك نموذجًا يراه العالم بأسره"، لافتًا إلى أنه يتفهم إحباط الزعيم الأوكراني من الحصول على المساعدة التي يحتاجها بسرعة كافية.

وأشار بايدن في حضور المراسلين: "أعدك بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتوفر لك ما تحتاجه".

وتابع بايدن قوله: "إنني أتطلع إلى اليوم الذي نعقد فيه الاجتماع للاحتفال بعضويتك الرسمية في الناتو".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مجموعة السبع ستقوم بزيادة مساعداتها لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي، لافتًا إلى أن مستقبل كييف أولوية لمجموعة السبع.

وأضاف بايدن في كلمة خلال مؤتمر صحفي للمجموعة بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مجموعة السبع ستقدم التزامات طويلة الأمد لأوكرانيا.

ولفت إلى أن قادة المجموعة اتفقت على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع ستجعل كييف أكثر قوة أرضًا وبحرًا وجوًا.

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