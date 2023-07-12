الشاعر شعبان يوسف: الثقافة منتج أساسي ودافع لتكوين الهوية الوطنية في مصر

قال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إنّ الثقافة منتج أساسي ودافع لتكوين الهوية الوطنية والقومية في الوقت ذاته، متابعًا: «في مصر نتنفس ثقافة، والثقافة منتج أيضا بحيث يكون متداولا بين الناس مثل السينما والمسرح والشعر والرواية وكل الفنون ذات الصلة بالقراءة».

وأضاف يوسف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»: «في مصر، إحنا شاطرين في إنتاج الثقافة.. ففي ستينيات القرن الماضي، كنا نشاهد السينما الوطنية في الشارع والأحياء، ولم تكن هناك دور عرض سينمائي مثلما هو الحال في هذه الأيام».

دورا مهما

وتحدث الشاعر والمؤرخ عن ذكريات طفولته مع السينما، حيث كان يشاهدها مع جيرانه في الشوارع والأحياء، موضحًا: «أتذكر المعلم حنا وهو صاحب الفرن، وكنا نجلس على الأرض وكانت هناك ماكينة ندور، وعبر جدار عمارة كنا نشاهد الأفلام، فقد شاهدنا أفلام إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وهو ما أدى إلى تكوين أجيال متعددة، فالفن يؤدي دورا مهما جدا في تغذية المجتمع».