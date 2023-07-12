عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار المركزى.. برلمانية توضح أهمية ترخيص البنوك الرقمية لتحقيق الشمول المالي

مرفت الكسان عضو
مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية أصدار البنك المركزي  قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك

 

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن قانون البنك المركزي يسمح له بوضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك، لافتة الى أن قراره اليوم يؤكد حرصة الدائم على تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي ومواكبة تطورات العصر خصوصا فى ظل الرقمنة والجمهورية الجديدة.

 

وأشارت النائبة الى أن الفترة المقبلة سوف تشهد شمول مالي يؤدى الى ضبط الاقتصاد الغير الرسمي وضمه الى الرسمى، لافتة الى أن من أبرز فوائد قرار ترخيص البنوك الرقمية خفض الاقتراض والدين والاتجاه إلى الشمول المالى حيث أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة يؤدى الى الشمول المالى وذلك هو اتجاة الدولة من فاتورة إلكترونية لتحول رقمي الى ترخيص البنوك الرقمية وغيرها.

 

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتى أبرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

و أيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

البنك المركزي المصري البنوك الرقمية التكنولوجيا التطورات العالمية التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

ترشيحاتنا

بين والاس لزيلينسكي: بريطانيا ليست خدمة توصيل للأسلحة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 13 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

خصم 26% على موبايل ريلمي Narzo 50A ثنائي الشريحة

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

مصر تستضيف طلابا من بلجيكا أسبوعًا لدراسة قضايا حقوق الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ