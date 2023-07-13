عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445؟ اعرف موعد إجازتها الأربعاء أم الخميس

متى رأس السنة الهجرية
متى رأس السنة الهجرية الجديدة

يبحث الكثيرون الآن عن متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445؟، حيث يجمع شهر ذي الحجة الهجري رحاله ويستعد لوداعنا ليضعنا على عتبة عام هجري جديد، فنشهد اليوم الخامس والعشرين من ذي الحجة 1444 هـ، والذي لم يتبق على رحيله سوى أيام قليلة.

ولا شك أن الجميع يهتم بمعرفة متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، لأنها قد تحمل معها حالاً جديدًا وقدرًا أجمل وقد تأتينا بأحلامنا الضائعة جميعًا، وقد تكون بداية جديدة، فضلاً عن أنها يوم إجازة رسمية من العمل، وهناك أسباب أخرى كثيرة تجعلنا نبحث عن متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445.

أفضل دعاء لفك السحر والحسد وأثر العين فورا.. الشعراوي يوصي بـ33 كلمة

أفضل دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445

تحدد دار الإفتاء المصرية متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1445، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1444هـ، و17 يوليو 2023 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا، وحينها يكون الاثنين 17 يوليو 2023 هو آخر أيام العام الهجري 1444، ويوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري  1444ه، ويكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجيع  أنحاء الجمهورية.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة

ورد بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 هو يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، حيث إن يوم الثلاثاء 30 ذي الحجة و الموافق 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444، ومن ثم يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445.

ومن المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 29 يومًا، وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو 2023 «يوم الرؤية».

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية» في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكوث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

ووفقا لذلك، يكون يوم 18 يوليو الحالي هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

رغم أنه من المقرر بحسب البحوث الفليكة  أن يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ، الموافق 19 يوليو 2023 هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة، إلا أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن رسميًا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يومًا لتكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، على أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2023 مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فمن المتوقع أن يحل الأول من محرم يوم الأربعاء 19 يوليو 223.

وتأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ضمن الإجازات الرسمية المتبقية بعام 2023.
 

متى رأس السنة الهجرية الجديدة متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 متى رأس السنة الهجرية 1445 رأس السنة الهجرية الجديدة موعد رأس السنة الهجرية الجديدة أجازة رأس السنة الهجرية الجديدة إجازة رأس السنة الهجرية 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تطور خطير.. حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق تايوان في استفزاز للصين

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شاومينج لطلاب الثانوية العامة : اللي صور الامتحان يبعته

تعرف على موقف أليو ديانج النهائي من المشاركة في مباراة القمة

اندلاع حريق ضخم في مستشفي بكوريا وإخلاء 200 مريض بشكل عاجل

آبى أحمد في القاهرة عشية بدء التخزين الرابع لـ سد النهضة.. هل يحدث الاتفاق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ