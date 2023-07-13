البنك المركزي الكندي يرفع الفائدة ويواصل جهود التشديد الكمي

أعلن بنك كندا المركزي رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 ‏نقطة أساس إلى 5% ليواصل بذلك رحلته في التشديد الكمي للسيطرة على ‏التضخم.‏



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تباطؤ النمو في التضخم العالمي مع انخفاض أسعار ‏الطاقة وانخفاض أسعار السلع، ومع ذلك، يتسبب الطلب القوي وتراجع أعداد الوظائف المتاحة في سوق العمل في ‏ضغوط تضخمية مستمرة في الخدمات. ‏



ويتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الكندي في يوليو ‏أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8٪ هذا العام و 2.4٪ في عام 2024 ، يليه نمو ‏بنسبة 2.7٪ في عام 2025‏‎

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كان الاقتصاد الكندي قد حقق نمواً أعلى من المتوقع، مع مزيد من الزخم في الطلب ‏حيث كان نمو الاستهلاك قوياً عند 5.8٪ في الربع الأول. ‏



ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي ليبلغ ‏متوسطه حوالي 1٪ خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من العام ‏المقبل. وهذا يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8٪ في عام 2023 ‏و 1.2٪ في عام 2024. ‏