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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي الكندي يرفع الفائدة ويواصل جهود التشديد الكمي

صدى البلد

أعلن بنك كندا المركزي  رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 ‏نقطة أساس إلى 5% ليواصل بذلك رحلته في التشديد الكمي للسيطرة على ‏التضخم.‏


يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تباطؤ النمو في التضخم العالمي مع انخفاض أسعار ‏الطاقة وانخفاض أسعار السلع، ومع ذلك، يتسبب الطلب القوي وتراجع أعداد الوظائف المتاحة في سوق العمل في ‏ضغوط تضخمية مستمرة في الخدمات. ‏


ويتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الكندي في يوليو ‏أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8٪ هذا العام و 2.4٪ في عام 2024 ، يليه نمو ‏بنسبة 2.7٪ في عام 2025‏‎

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كان الاقتصاد الكندي قد حقق نمواً أعلى من المتوقع، مع مزيد من الزخم في الطلب ‏حيث كان نمو الاستهلاك قوياً عند 5.8٪ في الربع الأول. ‏


ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي ليبلغ ‏متوسطه حوالي 1٪ خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من العام ‏المقبل. وهذا يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8٪ في عام 2023 ‏و 1.2٪ في عام 2024. ‏

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