ضبط مصوري امتحاني الأحياء والفلسفة بلجان الثانوية العامة وتحرير محضرا بالواقعة

تمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني من ضبط الطلاب المتورطين في تصوير امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و وامتحان الفلسفة 2023 بعد توزيع الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وإرسالها لشاومينج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصور امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، و امتحان الفلسفة 2023 الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الان داخل اللجان حيث تقرر :

التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير

عمل محاضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشهدت جروبات شاومينج على تليجرام ، تداولا لصور أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و وامتحان الفلسفة 2023، بعد توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم بشكل سريع ، تحرك فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث قام بتتبع الصور المتداولة على تليجرام ، لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها .