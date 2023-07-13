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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختامها مسك.. آراء طلاب علمى رياضة بالامتحان الأخير

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

عبر طلاب الثانوية العامة ، عن سعادتهم بامتحان  امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي انتهوا من أداءه قبل قليل، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط وخالي من الصعوبات الكثيرة او المشكلات.

 

وأكد أحد طلاب الثانوية، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية كان سهلًا و ختامها مسك


وكانت قد شهد جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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