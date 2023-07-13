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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عمرو دياب يطرح «يا ليل» أول دويتو يجمعه بابنه عبد الله

صدى البلد

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية “ياليل” اليوم الخميس والتى تعد أول دويتو يجمه بابنه عبدالله.

 

وكان عمرو دياب وابنه عبد الله قد قدما جزءا من الأغنية في الاعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح احدى شركات الاتصالات.

 

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر  تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأحدث أغنياته "قولي اسمي" وذلك بعد طرحها بأقل من ساعة.

وأغنية قولي اسمي تعد التعاون الأول بين الفنان عمرو دياب والموزع المغربي جلال حمداوي ، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

 

تصدرت أغنية قولي اسمي للفنان عمرو دياب قائمة الاغاني الاعلى استماعا عبر تطبيق انغامي في الوطن العربي لهذا الاسبوع.

 

وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني العشر الاعلى استماعا في مصر و السعودية، الامارات، قطر، عمان، ليبيا، تونس، سوريا، العراق، اليمن الاردن، الكويت، فلسطين، البحرين، السودان.

حفلات عمرو دياب 

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير في صول تاون بالساحل الشمالي يوم ١٤ من الشهر الجاري ، كما يستعد أيضا لاحياء حفل آخر في جولف بورتو مارينا يوم ١١ أغسطس القادم ، بالاضافة إلى الحفل المنتظر والذي سيحييه في بيروت يوم ١٩ أغسطس وذلك بعد غياب ١٢ عاما عن إحياء الحفلات في لبنان.

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