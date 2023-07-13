من القاهرة.. دعوة عاجلة من ليبيا بشأن السودان

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الي توحيد مبادرات حل الأزمة السودانية.

وجاءت تصريحات المنفي في نبأ عاجل أثناء مشاركته في قمة جوار السودان المنعقدة في القاهرة اليوم الخميس .

كان قد قال رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، إن المبادرة التي تبنتها مصر لعقد قمة لدول جوار السودان هي فرصة لتأمين المناخ هناك لتحقيق الاستقرار فيه والمنطقة بأكملها.



وأضاف أفورقي في كلمته خلال قمة جوار السودان المنعقدة في القاهرة اليوم الخميس ، أن القمة تعد أيضا فرصة سانحة لدعم السودان وإيجاد حل للأزمة الراهنة ، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لمنع التدخلات الداخلية والخارجية تحت أي مسمى وكذلك التدخلات العسكرية التي تهدف لتأجيج الحرب.



وأوضح أن المبادرة التي تبنتها مصر يجب أن تكون بداية لمسيرة كبيرة لنقل الشعب السوداني لبر الأمان، عن طريق وضع آلية واضحة ذات مراجع عملية لكي يتمكن الشعب السوداني من الوصول لبر الأمان.