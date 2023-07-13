عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان صورة علي صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة أثارت جدلا كبيرا بسبب ظهور صور  من كليبه الجديد . 

 

 

وكانت أثارت الفتيات المشاركة بالأغنية جدلا كبيرا بسبب ملابسهم العارية وأوضاع التقاط الصور حيث ظهرت الفتيات المشاركات بالأغنية بالتوب كروب والهوت شورت واخري ارتدت فستان عاري جدا 

 

 

كما أن التقاط الصور بطريقة غير لائقة حيث أحدي المشاهد بالكليب ينام محمد رمضان بروب ستان عاري وفي أحضانه ٣ فتيات بملابس مثيرة وطالب العديد من المتابعين بمسح الصور الغير لائقة واليكم الصور 

 

الفنان محمد رمضان هوت شورت فتيات عاريات ملابس مثيرة روب ستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. اختبارات القدرات.. الموعد وكيفية التسجيل

اشترت غرام عشيقها بحياة أولادها الثلاثة | جريمة مؤسفة في منشأة القناطر

بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعلن حصاد نشاطها خلال دور الانعقاد الثالث

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ