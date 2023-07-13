بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

نشر الفنان محمد رمضان صورة علي صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة أثارت جدلا كبيرا بسبب ظهور صور من كليبه الجديد .

وكانت أثارت الفتيات المشاركة بالأغنية جدلا كبيرا بسبب ملابسهم العارية وأوضاع التقاط الصور حيث ظهرت الفتيات المشاركات بالأغنية بالتوب كروب والهوت شورت واخري ارتدت فستان عاري جدا

كما أن التقاط الصور بطريقة غير لائقة حيث أحدي المشاهد بالكليب ينام محمد رمضان بروب ستان عاري وفي أحضانه ٣ فتيات بملابس مثيرة وطالب العديد من المتابعين بمسح الصور الغير لائقة واليكم الصور