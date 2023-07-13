نشكر السيسي| حكومة السودان ترحب بقمة دول الجوار في مصر ومخرجاتها

رحبت حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت اليوم 13 يوليو 2023 بالقاهرة ، وتتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة و استضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع بلادنا الحبيبة، أيضاً نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة .

وحسب بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" تقدمت بالشكر للملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانين.

وأكدت حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.

مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين.

تجدد حكومة السودان شكرها لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودول جوار السودان.

