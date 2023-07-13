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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إحباط تهريب 30 أجنبيا من أربيل إلى بغداد

الأجانب المقبوض عليهم
الأجانب المقبوض عليهم

نجحت قيادة شرطة كركوك بالعراق ، الخميس، في  إحباط عملية تهريب 30 أجنبياً من أربيل إلى بغداد.
 
وذكرت في الشرطة العراقية في بيان لها قائلة   "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك تم نصب كمين محكم للقبض على مهربي الأجانب بعد ورود معلومات مؤكدة حول نية تهريب 30 أجنبيا من جنسيات مختلفة من محافظة أربيل الى محافظة بغداد داخل عجلات الحمل الخاصة بالمواد الإنشائية من الطرق النيسمية".
 
وأضاف البيان، أنه "بعملية نوعية تم القبض عليهم متخفين داخل العجلات والقبض على الناقل (المهرب) بالجرم المشهود وضبط ثلاث عجلات حمل وعجلة مدنية نوع صالون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة (240) ق ع  و(39) أجانب".
 
وأشار إلى أن "قيادة الشرطة مستمرة بحملاتها للقضاء على المخالفين وعدم السماح بأي حالة تدخل ضمن قانون الاتجار بالبشر".

 

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