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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أفلتت يدها منه.. زوجة الرئيس الأوكراني تحرجه بشدة.. فما القصة

صدى البلد

تظل عفوية المرأة في غيرتها شيء لا يمكن إخفاؤه مهما كان الموقف الذي وضُعت فيه سواء كان متعمدا أو غير مقصود من زوجها، وبانتشار مقطع مصور لزوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي وهي برفقه أثناء التقاط الصور التذكارية لهما برفقة رئيس جمهورية ليتوانيا وقرينته على هامش أعمال قمة الناتو أثار الفضول وجدلا واسعا على خلفيه موقف فسره البعض على السوشيال ميديا أنه غيرة...  فما الحكاية.

ظهر زيلينسكي وهو يحاول أن يمسك بيد زوجته أولينا زيلنسكا، أثناء التقاط صورة تذكارية مع رئيس ليتوانيا وزوجته خلال قمة الناتو التي عقدت في مدينة فيلنيوس مؤخرا.

وتعرض زيلينسكي لسخرية واسعة، وتحدث نشطاء عن أن حجم خيبته من نيل عضوية حلف شمال الأطلسي، يوازي فشله في الإمساك بيد زوجته أثناء التقاطه صورة تذكارية مع نظيره الليتواني.

وأثار سلوك أولينا عاصفة إشاعات بأنها كانت تواجه مشاكل مع زيلينسكي، خاصة بعد أن صرحت سابقًا أنها لا تعيش حاليًا مع زوجها، لأنه يقضي الليالي في مكتبه لأسباب أمنية.

ومن تلك الشائعات أن زوجة الرئيس الأوكراني أخذت عليه عناقه الطويل لزوجة نظيره الليتواني، وأن الغيرة قد دفعتها لتمتنع عن السماح بإمساك يدها من قبل زيلنسكي، لتنتشر الواقعة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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