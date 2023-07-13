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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة التحقيق تريد الاطلاع على رسائل الهاتف.. جونسون: نسيت الباسورد

بوريس جونسون
بوريس جونسون

لم يتم استلام رسائل بوريس جونسون على واتس آب من قبل تحقيق كوفيد لأنه قال إنه نسي رمز المرور الخاص بهاتفه القديم. وقال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا السابق إن جونسون لا يزال يريد التعاون مع التحقيق ولم ينف عدم قدرته على استدعاء المدونة.

توقف جونسون عن استخدام الجهاز في مايو 2021، بعد تلقي نصائح أمنية بمجرد أن تبين أنه كان يمكن الوصول إلى رقم هاتفه عبر الإنترنت لمدة 15 عامًا على الأقل، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

ورفض الخبراء الفنيون عذر جونسون لعدم قدرته على إرسال الرسائل إلى لجنة التحقيق، حيث أشار الخبراء إلى أن رئيس الوزراء السابق سيظل قادرًا على الوصول إلى رسائله طالما أن واتس آب الخاص به يعمل.

استخدم جونسون Apple هاتفه الآيفون أثناء جائحة فيروس كورونا، والذي من المحتمل أن يحتوي على رسائل تتعلق بإعلان عمليات الإغلاق في عام 2020.

وسلمت الحكومة بقية دفاتر جونسون غير المعاد تصنيفها ورسائل واتساب ومذكرات من الفترة التي قضاها في داونينج ستريت إلى لجنة التحقيق بعد فشل محاولات منع الإفراج عنهم.

وقد عارضت طلب رئيسة التحقيق، ليدي هاليت، للإفراج عنهم، بحجة أنه لا ينبغي أن تضطر إلى تسليم مواد "غير ذات صلة بشكل لا لبس فيه". ورفضت المحكمة العليا الدعوى الأسبوع الماضي وتم منح مكتب مجلس الوزراء حتى الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الماضي للامتثال لحكمها القاضي بتمرير الوثائق.

كان المسؤولون الحكوميون يواصلون محاولة استعادة رسائل واتس آب التي يحتجزها محامو جونسون، وفقًا لصحيفة The ذا تايمز البريطانية، الذين قالوا إنهم يخشون من إمكانية حذف محتويات الجهاز إذا تم إدخال مجموعة خاطئة من الأرقام.

قال أندرو والي، كبير المديرين الفنيين في شركة برومون للأمن السيبراني: "هذه على الأرجح ليست حالة جونسون أنه غير قادر على الوصول إلى هاتفه، بل هي تكتيك لمحاولة التهرب من إصدار الرسائل ذات الصلة بالتحقيق."

جونسون التحقيق كوفيد واتس اب الجارديان

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