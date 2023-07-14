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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير التابعي: "لو قولنا للحكم كسب الزمالك النهاردة مش هيعرف"

بشير التابعي لاعب
بشير التابعي لاعب الزمالك السابق

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي متوفر له كل شيء في الوقت الحالي، والفريق لديه إمكانيات كبيرة جدا، ولا يوجد أي مشاكل، موضحا أن الفريق من الطبيعي أن يفوز بمباراة القمة على الزمالك، ويفوز بكل البطولات، مضيفا: "لاعبي الأهلي بكل اللي متوفر ليهم ده لو مخدوش بطولات لازم تتعدم". 

بشير التابعي يتحدث عن موقف الزمالك بعد الهزيمة في القمة

وأضاف "التابعي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عمرنا ما سمعنا مشكلة مادية مع الأهلي، أو مشكلة للأهلي مع الاتحاد، أو مشكلة مع حكم، أو مشكلة مع إداري، فيما أن نادي الزمالك مسرح مصر، أي حد بيكح في الزمالك بيتعمل مشكلة كبيرة"

وتابع : "الزمالك النهاردة مش قادر يعمل حاجة، لو قولنا للحكم كسب الزمالك النهاردة مش هيعرف يكسبه، الزمالك فيه 2 لاعيبة فقط بتحاول والباقي مش موجود تقريبا".

وواصل، أنه تحدث منذ 4 أشهر أن الزمالك سيدخل في نفق مظلم لمدة 7 سنوات أو 8 سنوات، وهذا ما يحدث في الفترة الحالية.

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