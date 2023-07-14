دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية.. أدركه بـ4 كلمات حتى الغروب

في صباح الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية، يغفل الكثيرون عن فضل دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية، ووداع شهر ذي الحجة الحرام واستقبال آخر الأشهر الحرم شهر الله المحرم، حيث إن الدعاء في هذا الوقت من الجمعة مستجاب بإذن الله تعالى.

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل دعاء الجمعة خاصة ساعة الإجابة منها، لذا لا تغفل عن دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية ولا تلتفت لمن يزعمون أنه بدعة أو غير ذلك لأن الدعاء في أي وقت وفي كل حين هو عبادة عظيمة مستجابة.

صلاة الجمعة

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية

أشارت دار الإفتاء المصرية في ردها على من يزعم بأن دعاء استقبال العام الهجري بدعة، بأنه تخصيص الأيام أمر جائز شرعًا وأنه للمسلم أن يقول في آخر أيام السنة الهجرية: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

كما ورد في دعاء أول السنة الهجرية أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام"، ومن دعاء آخر الجمعة من العام الهجري ما يلي:

ربي لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك فلك اللهم الحمد في كل وقت وكل حين وعلى كل حال سبحانك تعلم غايتنا ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا فاجبر خواطرنا بفيض نعمك ومغفرتك وعفوك واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا.

اللهم زِدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زِد إيماننا ويقيننا، زِد طاعاتنا وقرباتنا، زِد تقوانا وخشيتنا، زِد حبَّنا لك وتعلُّقنا بك، زِد في قربنا منك وأَنسنا بك كل شقاء، زِد في انشغالنا بك أنت وحدك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام ، باعد بيننا وبين الضيق والحزن والكرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والأخرة.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞِّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻌﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ، ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ تهجد ﻟﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ، ﻭﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ دعا ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻠﺒﺎﻩ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩ ، ﻭﺃﺟﻞِّ ﻣﻦ خصص ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ، ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ، ﻭﺃﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺃُﻋﻄﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ في ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وصحبه وسلم .

اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه، وأدخلنا في درعك الحصينة، واسترنا بسترك الواقي، يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة.

نسألك اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل، ويشرق عليه النهار، أن تعجّل علينا بفرجك، بجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير.

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

«اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».

«اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

«اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

الروضة النبوية الشريفة

دعاء الجمعة للمتوفي

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل: (وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ).

اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، ورحمتك، وجود إحسانك.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم. اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولا مال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعال.