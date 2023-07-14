عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية.. أدركه بـ4 كلمات حتى الغروب

دعاء الجمعة الأخيرة
دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية

في صباح الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية، يغفل الكثيرون عن فضل دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية، ووداع شهر ذي الحجة الحرام واستقبال آخر الأشهر الحرم شهر الله المحرم، حيث إن الدعاء في هذا الوقت من الجمعة مستجاب بإذن الله تعالى. 

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل دعاء الجمعة خاصة ساعة الإجابة منها، لذا لا تغفل عن دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية ولا تلتفت لمن يزعمون أنه بدعة أو غير ذلك لأن الدعاء في أي وقت وفي كل حين هو عبادة عظيمة مستجابة.

صلاة الجمعة

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية

أشارت دار الإفتاء المصرية في ردها على من يزعم بأن دعاء استقبال العام الهجري بدعة، بأنه تخصيص الأيام أمر جائز شرعًا وأنه للمسلم أن يقول في آخر أيام السنة الهجرية: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

كما ورد في دعاء أول السنة الهجرية أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام"، ومن دعاء آخر الجمعة من العام الهجري ما يلي: 

ربي لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك فلك اللهم الحمد في كل وقت وكل حين وعلى كل حال سبحانك تعلم غايتنا ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا فاجبر خواطرنا بفيض نعمك ومغفرتك وعفوك واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا.

اللهم زِدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زِد إيماننا ويقيننا، زِد طاعاتنا وقرباتنا، زِد تقوانا وخشيتنا، زِد حبَّنا لك وتعلُّقنا بك، زِد في قربنا منك وأَنسنا بك كل شقاء، زِد في انشغالنا بك أنت وحدك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام ، باعد بيننا وبين الضيق والحزن والكرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والأخرة.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞِّ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻌﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ، ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ تهجد ﻟﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ، ﻭﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ دعا ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻠﺒﺎﻩ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩ ، ﻭﺃﺟﻞِّ ﻣﻦ خصص ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ، ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ، ﻭﺃﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺃُﻋﻄﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ في ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وصحبه وسلم .

اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه، وأدخلنا في درعك الحصينة، واسترنا بسترك الواقي، يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة.

نسألك اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل، ويشرق عليه النهار، أن تعجّل علينا بفرجك، بجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير.

أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم .. ردده باستمرار واحرص عليه قبل الغروب

دعاء الجمعة لمن فقدناهم .. أدركه بـ 26 كلمة لا ترد

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

«اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».

«اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

«اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

الروضة النبوية الشريفة

دعاء الجمعة للمتوفي

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل: (وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ).

اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، ورحمتك، وجود إحسانك.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم. اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولا مال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعال.

الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية الأشهر الحرم دعاء الجمعة ساعة الإجابة دار الإفتاء دعاء استقبال العام الهجري دعاء أول السنة الهجرية دعاء الجمعة للمتوفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

شوبير يعلن موعد الإعلان عن صفقة انضمام أمام عاشور للأهلي ومفاجأة جديدة

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

أئمة الأوقاف يجتمعون حول «فضائل الاستغفار» في آخر جمعة من السنة الهجرية

حقيقة الاستغفار .. هل ينبغي عند المعصية فقط ومتى أحصد ثماره؟

دعاء الجمعة لمن فقدناهم .. أدركه بـ 26 كلمة لا ترد

5 أعمال في الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يغفلها الكثيرون

دعاء آخر جمعة من العام الهجري ..أدركه بـ 8 كلمات مجربة

كم عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

النشرة الدينية.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا.. ودعاء أول أيامه

ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض؟

ترشيحاتنا

العثور على 87 جثة بمقبرة جماعية غرب السودان.. كيف علق وزير الخارجية المصري؟

الإسترليني يتخطى 40 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

لو عايز تستثمر.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

وزير الصحة ينعي ياسر عبدالقادر رئيس لجنة مبادرة الأورام السرطانية

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية.. أدركه بـ4 كلمات حتى الغروب

القمة 126.. 11 رسالة قاسية لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ