الذهب يرتفع والدولار يهبط.. الأصفر يربك حسابات المستهلكين والأخضر يستقر

شهد المعدن الأصفر مؤخرا تأرجحا في سعره صعودا وهبوطا مما أربك حسابات المستهلكين، فبشكل يومي يتابع المستهلكين والمستثمرين على حد سواء أسعار الذهب والدولار على حد سواء كونهما يشكلان أساسيات مسار السياسة النقدية .

وارتفعت أسعار الذهب، بعد أن تراجع الدولار وعائدات السندات، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية للحصول على صورة أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ويكافح المعدن الأصفر بقوة لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي).

وارتفعت أسعار الذهب الخميس إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبا عن تشديد سياسته النقدية مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتراجع الدولار بنسبة واحد بالمئة، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام بعد بيانات التضخم الأميركية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأرجع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سبب التراجع إلى، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي.

ويراهن المتعاملون، على أن التضخم يتباطأ بصورة سريعة بما يكفي للسماح للمركزي الأميركي بإنهاء سياسة التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 25 و26 يوليو كما هو متوقع بشكل كبير.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92 بالمئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ تزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وفيما يلي خريطة بأسعار الذهب لصباح اليوم الجمعة:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2508 جنيهات.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2195 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 1881 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1463 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2497 جنيهًا.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2185 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1872 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1456 جنيهًا

وفي المقابل سجل الدولار في البنوك صباح اليوم الجمعة 14-7-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.