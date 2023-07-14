بسبب الحر| مذيع أجنبي شهير غاضب من الطقس على الهواء.. ما الحكاية؟

موقف أشبه بالغرائب والطرائف، ولكن بشكل متعمد عبر شاشة التليفزيون أثار تعجب وفضول المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره كالنار في الهشيم، فقد أنهى أحد مذيعي النشرات الإخبارية المشهورين في النمسا نشرته الإخبارية بطريقة غريبة.

وسكب أرمين وولف الماء على رأسه مع نهاية النشرة، للتعبير عن الضيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في النمسا خلال الفترة الماضية، حيث تخطت في فيينا 37.2 درجة مئوية

والغريب في الأمر أن الصورة النمطية عن دول أوروبا أنها تعيش أجواء باردة دائما ويهطل عليها الثلوج باتت تتلاشى مع مرور الوقت في ظل التغيرات المناخية فتستعد دول أوروبية لأعلى درجات حرارة تصل إليها على الإطلاق، في غضون أيام، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في عدة دول عربية.

وتتعرض أجزاء من أوروبا لأعلى درجات حرارة على الإطلاق الأسبوع المقبل، بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية، مما يهدد البشر والماشية والمحاصيل.

تقع القارة بالفعل في قبضة موجة حر شديدة سُميت بـ"سيربيروس" - أحد "حراس الجحيم" في الأساطير اليونانية – بعد أن انتقلت (الموجة) من الصحراء إلى جنوب أوروبا.

تسببت درجات الحرارة في حرائق غابات في كرواتيا، في حين سيكافح السياح والسكان المحليون للتكيف مع درجات حرارة تتعدى الـ45 درجة مئوية، في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، في نهاية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في الوقت نفسه في بريطانيا، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، إذ من غير المتوقع ان يكون لموجة "سيربيروس" أي تأثير على المملكة. ولا يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تصل موجة الحر إلى المملكة المتحدة هذا الصيف.