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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدعوة من محافظ الإسكندرية.. جولة سياحية لوفود بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

قامت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة بجولة سياحية بالإسكندرية على هامش البطولة المقامة حاليا على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 16 من نفس الشهر الجاري.

 

يأتي ذلك بناءً على دعوة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للوفود المشاركة بزيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الابيض المتوسط حيث وجه الدعوة للجميع خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي للبطولة.

 

وزارت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث اليوم مسرح سيد درويش واستاد الإسكندرية وقلعة قايتباي ، وأعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية في مدينة الإسكندرية.

 

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات يمثلون 35 دولة هم: البرازيل، بوركينافاسو، كندا،  الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند بالإضافة إلى مصر.  ووفد من الاتحاد الدولي والمكون من ٢٠ فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط .


وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

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بطولة العالم للخماسي الحديث محافظ الاسكندرية

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