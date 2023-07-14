على أعلى قمة جبل.. قصر في السعودية يثير الفضول

يشبه في هيبته وجماله قصور باكينجهام العتيقة، تفاصيله من الخارج والداخل تعبر عن فخامته، يقف شامخاً على قمة جبل السروات في المملكة العربية السعودية وهي أحد أشهر جبال المملكة.

أثارت مجموعة من الصور للقصر تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فضول الجميع لمعرفة حكاية هذا القصر ومتى تم بناؤه والغرض من تشييده؟

يتربّع "قصر المقر" على قمم جبال السّروات بمدينة النّماص في المملكة العربية السعوديّة، أي ، والمعروف أيضًا بـ"قصر الحضارات".

ويُعد هذا القصر من أجمل مباني المنطقة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لـ"روح السعودية"، التابع لوزارة الترفيه .

وحسب متخصصين في علم الآثار والسياحة ذكروا أنه "موقع معماري مذهل سيُدهش الزوار"، يمتاز بتصميم وتاريخ يفوح من جدرانه، وهناك شيء مميّز حول هذا المكان يُشجّع الأشخاص على زيارته وتوثيقه بعدسة الكاميرا".

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بنى السعودي، محمد بن علي المقر، هذا القصر على مدى 30 عامًا تقريبًا.

ويتمتّع القصر بسبع قبب تمثل قارات العالم، إضافةً لتزيّنه بالزخارف المعمارية الأندلسية، والنقوش العربية، والزخارف الإسلامية النباتية.

وتنتشر الآلاف من القطع الأثرية والمخطوطات عبر الطوابق الأربعة للقصر.

وتجدر الإشارة إلى إن سلسلة جبال السروات يقع جزء كبير منها في المملكة العربية السعودية بالتحديد في الجزء الغربي منها، وتعتبر من أشهر الجبال في شبه الجزيرة العربية، وتبدأ هذه الجبال بداية من الجزء الجنوبي في الجمهورية اليمنية وتمر بالحجاز.