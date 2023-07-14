سياسي: تواجد زعماء أفارقة في قمة دول جوار السودان مقصود

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تجمع دول جوار السودان وعددهم 6 دول في قمة واحدة، موضحا أن تلك الدول ليست على قلب رجل واحد، ولكن كون تواجد الـ 6 دول كاملة ترتضي الحضور للقاهرة والعمل وفق مبادرة مصرية يعني أهمية الدور المصري في أفريقيا، وشعور الذين قبلوا الدعوة بجدية وصدق النوايا المصرية.

مفكر سياسي يتحدث عن قمة دول جوار السودان

وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن البيان الختامي لقمة دول جوار السودان كان هاما للغاية وأرضى كافة الجوانب المشاركة في القمة، وأكد على أن مصر لن تستخدم هذا المؤتمر لتمرير أجندة خاصة بها، موضحا أن حضور السفير أحمد أبو الغيط حضر للقمة باعتبار السودان دولة عربية أفريقية.

وتابع المفكر السياسي، أن أن تكون القمة بحضور زعماء أفارقة فقط دون تواجد أي أحد من القوى الكبرى مثل روسيا أو أمريكا أو غيره أمر مقصود، إذ أن الاتحاد الأفريقي كان يرى أن المشاكل الأفريقية لا تحل إلا بالإطار الأفريقي، ومصر مناصرة ومتفهمة بقوة لهذا الاتجاه.

وواصل: "إذا إحنا كأفارقة فشلنا وعجزنا نلجأ لأطراف أخرى تساعد في حل الأزمة، ولكن المشاكل بتاعتنا نحلها بنفسنا إحنا".