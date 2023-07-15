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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مساعد أول وزير العدل يزور النيابة الإدارية ويقدم التهنئة لرئيسها الجديد.. صور

صدى البلد

استقبل  المستشار  حافظ عباس  رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت  المستشارنجاح موسى مساعد أول وزير العدل؛ وذلك لتقديم التهنئة على اختياره رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه الرفيع.

جاء ذلك في حضور  المستشار  أحمد مرسي  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الاداربة 

     واضاف انه خلال اللقاء، رحب مالمستشار  حافظ عباس  رئيس الهيئة، بزيارة  المستشار نجاح موسى  مساعد أول وزير العدل، وأكد على تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة  المستشارعمر مروان وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

وتابع انه من جانبه تقدم  المستشار نجاح موسى  مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق لمعالي لرئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

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