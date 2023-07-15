عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عادة نفعلها كل يوم تتسبب في قتل أسرة كاملة .. ما الحكاية؟

صدى البلد

استيقظت مصر على فاجعة صباح اليوم بسبب عادة يفعلها الكثير منا قبل نومه، دون وعي أو اهتمام بمدى خطورته، فقد لقيت أسرة كاملة بمدينة فيصل بمحافظة الجيزة مصرعها في حريق تبين لاحقا أنه نتج عن ماس كهربائي بشاحن الهاتف المحمول.

 

بدأت القصة المأساوية بترك رب الأسرة لتليفونه على الشاحن أثناء نومه، ولم يكن يعلم أن هذه العادة الخاطئة ستكون سببا في إنهاء حياة أسرته بالكامل، فأثناء استغراقهم في النوم أحدث الشاحن ماسا كهربائيا أدى إلى نشوب حريق داخل المنزل دون أن يشعر الضحايا، وضربت النيران غرفة الوالدين وقضت عليهم، وتعرض الأبناء للاختناق ولقوا مصرعهم عقب نقلهم للمستشفى، لينهي شاحن الهاتف حياة الأسرة بأكملها.

        

وبشكل اعتيادي، نضع الهاتف في مكان ما بالقرب من الوسادة التي ننام عليها، ويتم توصيلها وشحنها طوال الليل، وفي اليوم التالي نستيقظ ونفصل الهاتف عن الشاحن، ويستمر يومنا كالمعتاد، لكن هذا الأمر الذي يبدو طبيعيًا، قد يسبب كارثة، أخطرها إشعال النيران في المكان أو حدوث ماس كهربائي نتيجة تلف مفاجئ في البطارية.

 

مع وجود الحرارة جنبًا إلى جنب لمدة أطول، يتشكل الملح الصخري على القطب السالب ويستمر في التراكم. عندما يترك الهاتف هكذا لفترات طويلة، تبدأ البطارية المسخنة والكاثود المغطى بالملح الصخري في تقصير سعة البطارية، لذلك قد تأتي نقطة عندها تكون بطاريتك ميتة تمامًا.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة تلقت إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما تم نقل طفليهما للمستشفى، لكنهما توفيا لاحقاً.

 

وكذلك تبين أن شابا من أقارب الأسرة كان متواجدا وقت الحريق فقفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني ليصاب بكسور وجروح ويتلقى العلاج بالمستشفى، وأيضا أصيبت طفلة من أقارب الأسرة في الحريق.

 

وكشفت التحريات أن الأسرة كانت تستعد صباح نشوب الحريق للسفر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، فيما كشف تقرير المعمل الجنائي خلال تحقيقات النيابة أن الحريق نشب بسبب ماس من شاحن الهاتف المحمول لصاحب الشقة والذي كان قد تركه موصولا بالتيار الكهربائي خلال النوم، دون وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

الكشف عن حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية.. شاهد

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من نقيب المهندسين للنائب العام بشأن قضية كبرى ..إيه حصل؟

حكم تمكين وقضية نفقة .. تفاصيل جديدة في واقعة سيدة القاهرة الجديدة

5 أسبوعيا.. مصر للطيران تُعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجري 116 عملية جراحية

بعد 10 سنوات على جرائمه المروعة .. القبض على سفاح النساء في نيويورك|شاهد

أخبار الفن.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ