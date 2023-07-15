عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة الرئيس السيسي.. تعرف على أهداف قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي

صدى البلد

من المقرر عقد الاجتماع التنسيقي الخامس لمنتصف العام لمكتب الاتحاد الأفريقي، ورؤساء جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والرؤساء التنفيذيين للآليات الإقليمية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي غدًا الأحد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ويهدف الاجتماع إلي جمع القادة المؤثرين من جميع أنحاء القارة الأفريقية لمناقشة ومعالجة القضايا الملحة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعزيز التكامل.

سيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية في مقر الأمم المتحدة المرموق في نيروبي. ومن بين الشخصيات المتميزة المتوقع أن يلقي خطابا رئيسيا خلال الجلسة الافتتاحية، د. موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ود. وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، ود. غزالي الصوماني، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا ، سيتم بث الجلسة الافتتاحية مباشرة عبر بث مباشر مخصص متاح على https://livestream.com/accounts/2466140/events/10892402 ، مما يسمح للجمهور العالمي بمشاهدة هذه المناقشات المهمة بشكل مباشر.

الهدف الأساسي لهذا الاجتماع هو تسهيل التنسيق والتعاون بين مكتب الاتحاد الأفريقي للجمعية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء. 

من خلال جمع هؤلاء أصحاب المصلحة الرئيسيين، يهدف الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمي، والتصدي للتحديات المشتركة، واستكشاف فرص النمو الجماعي والتنمية.

بعد الجلسة الافتتاحية، سينخرط المشاركون في جلسات مغلقة للتداول حول مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الحاسمة لتقدم إفريقيا. وستوفر هذه الجلسات منصة للحوار المفتوح والمناقشات الاستراتيجية، مما يسمح للقادة بتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات ووضع خطط قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الإقليمية. من المتوقع أن تشمل موضوعات المناقشة السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، ومشاريع البنية التحتية، وتغير المناخ، والرعاية الصحية، والتعليم، من بين أمور أخرى.

وستكون الصورة الجماعية، التي ترمز إلى الوحدة والتضامن بين القادة الأفارقة، من أبرز معالم الاجتماع. وتعد هذه الصورة بمثابة تمثيل مرئي لالتزامهم بالعمل معًا نحو رؤية مشتركة لإفريقيا مزدهرة ومتكاملة.

يحمل الاجتماع التنسيقي الخامس لمنتصف العام لمكتب الاتحاد الأفريقي للمؤتمر أهمية كبيرة لأنه يمثل علامة فارقة في رحلة القارة نحو مزيد من التعاون والتكامل. 

ومن خلال تعزيز الحوار والتعاون، يهدف القادة الأفارقة إلى مواجهة التحديات بشكل جماعي، وتسخير فرص النمو، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع المواطنين الأفارقة.

مع اختتام الاجتماع، سيتم مشاركة النتائج والقرارات التي تم اتخاذها خلال الجلسات المغلقة مع الجمهور، مما يضمن الشفافية والشمولية. 

لا يزال الاتحاد الأفريقي ملتزمًا بالمشاركة مع الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية وجميع أصحاب المصلحة لتحويل إفريقيا إلى قارة سلام واستقرار وتنمية مستدامة.

مع اقتراب الاجتماع التنسيقي الخامس في منتصف العام، تقف إفريقيا على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها لقارة موحدة ومزدهرة. من خلال الاستفادة من تنوع وإمكانات الدول الأعضاء فيه، يسعى الاتحاد الأفريقي إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، مستقبل يتميز بالتقدم المشترك والإنجازات الجماعية.

الأفريقي الاتحاد الافريقي مصر السيسي عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

1.3 مليون دولار في الطريق.. آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة

ترشيحاتنا

السيسي يصل إلى كينيا للمشاركة في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي

‏الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام

حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها

أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون المفتوحة للتنس لصالح ماركيتا فوندروسوفا

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

الهند والإمارات توقعان اتفاقية الاستغناء عن الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ