‏الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، وصل ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

الاجتماع التنسيقي الخامس لمنتصف العام

ومن المقرر عقد الاجتماع التنسيقي الخامس لمنتصف العام لمكتب الاتحاد الأفريقي، ورؤساء جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والرؤساء التنفيذيين للآليات الإقليمية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي غدًا الأحد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف الاجتماع إلي جمع القادة المؤثرين من جميع أنحاء القارة الأفريقية لمناقشة ومعالجة القضايا الملحة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعزيز التكامل.