صخرة دفاع الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عبد الله السعيد.. شاهد

احتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، الخميس الماضي بعيد ميلاده الـ38، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985.

وحرص محمد عبد المنعم مدافع النادى الاهلي علي تهنئة عبد الله السعيد بميلاده وكتب عبر حسابه علي إنستجرام "عيد ميلاد سعيد".



وبدأ السعيد مسيرته فى الدورى المصرى موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه فى موسم 2005-2006، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 17 فى الدورى المصري.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.