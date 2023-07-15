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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريدة خليل تحرز ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

فريدة خليل
فريدة خليل

توجت  فريدة خليل لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الاكاديمية العربية البحرية خلال الفترة من 11  وحتي 16 يوليو الجاري .
جاءت ميدالية فريدة عقب حصدها لـ 1338 نقطة ، وحلت الألمانية ناديا فارمند في المركز الثاني برصيد 1323 نقطة   ، فيما جاءت الإيطالية آنا شييارا الارا في المركز الثالث برصيد 1316نقطة 
وجاءت جنة الجندي لاعبة منتخبنا الوطني في المركز الخامس برصيد 1292 نقطة ، فيما جاءت زميلتها سارة محمد  في المركز السادس عشر ، وحلت ريتاج رمضان في المركز التاسع عشر.
وتنطلق منافسات نهائي الشباب بعد قليل بمشاركة الرباعي المصري محمد حاتم ، وسيف وائل ، أسامة مدحت ، وطارق تامر. .
وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .
وكان منتخبنا الوطني قد  توج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل.

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منتخب مصر للخماسي الحديث ببطولة العالم للخماسي الحديث

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