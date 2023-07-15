حادث سير.. ميسي ينجو من الموت المحقق .. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو متداول لسيارة تهرول بسرعة كبيرة بين سيارتين وكأنها حلبة سباق تعود لنجم إنتر ميامي ليونيل ميسي بعدما قطع الإشارة الحمراء للمرور لينجو من الموت المحقق.

وفي التفاصيل..

نجا نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من حادث مروري، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق.

وكان ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل يوم الجمعة، عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزا الإشارة الحمراء.

ولحسن حظ ميسي، فقد انتبه السائقون إلى مركبته، الأمر الذي حال دون تعرضه لحادث، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب حسبما وثقت كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت أن آمال ميسي في الاستمتاع بحياة أكثر هدوءً في ولاية فلوريدا الأميركية في السنوات الأخيرة من مسيرته الرياضية اصطدمت مع سلسلة من الأحداث الدعائية الصاخبة التي تنتظره.

وكعادة نجم إنتر ميامي استطاع أن يمر بين السيارتين بخفة عجيبة مثلما يفعل في أرضية الملعب بأسر الكرة نحو قدميه بين أقدام اللاعبين.