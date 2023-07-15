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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رباعية الأهلي.. غياب 12 لاعبا عن قائمة الزمالك في مواجهة فاركو

صدى البلد

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استبعاد 12 لاعب من مواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض الزمالك في المباراة الماضية، لهزيمة عريضة برباعية مقابل هدف أمام الأهلي.

ويغيب عن قائمة الزمالك كلا من عمرو السيسي ومصطفى شلبي ومحمود الونش ونبيل عماد دونجا وعبد الله جمعة للإصابة، وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وشيكابالا للإجهاد، وحسام عبد المجيد لتراكم البطاقات الصفراء، وسامسون ومحمود شبانة وناصر منسي لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

ويحتل الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

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