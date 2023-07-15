السودان.. مقتل 5 مرضى جراء استهداف قوات الدعم السريع مستشفى في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، عن مقتل 5 مرضى جراء استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى في مدينة أم درمان.

قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها “مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب، استهدفت المليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان، مما تسبب في مقتل خمسة من المرضى وإصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين”.

وكانت المليشيا قد استهدفت المستشفي بالهجوم المسير علي مرات متتالية إمعانًا في الاستهداف.

يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي يستقبل جميع حالات الطوارئ لكل فئات الشعب من المدنيين والعسكريين على السواء وقد درج على تقديم هذه الخدمة منذ تأسيسه.