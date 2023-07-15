هاني رمزي يكذب الإخوان: متواجد في الساحل الشمالي ومش مختفي قسريا

أكد الفنان هاني رمزي، أنه متواجد في الساحل الشمالي، مضيفا:" أنا مش مختفي كما روجت قنوات الإخوان الإرهابية ".

وقال هاني رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقيت رسائل كثيرة تشير إلى تركي لمصر وذهابي إلى كندا وهذا الحديث عار تماما من الصحة ".

وأضاف هاني رمزي :" لا صحة لاختفائي قسريا كما روج عناصر الإخوان الإرهابيين ".

وتابع هاني رمزي :" كنت اشاهد مسرحية وفوجئت بـ الشائعات لتي ترددت من جماعة الإخوان الإرهابية ضدي ".

وأكمل هاني رمزي :" إحنا بنلف العالم عشان خاطر بلدنا ونكون على تواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالدولة المصرية ".