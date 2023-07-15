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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

الاهلي
الاهلي

يخوض النادي الأهلي، مواجهة قوية أمام فريق المقاولون العرب، مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم  2022/ 2023.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "غياب محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني، عن مباراة الغد أمام المقاولون العرب بسبب تراكم الإنذارات".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام السابعة مساء غدٍ الأحد الموافق 16 من يوليو الجاري، ويحتضن استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، هذا اللقاء.

ويتطلع الأهلي رفقة كولر، للوصول للفوز رقم 25 هذا الموسم بالدوري، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق، والتي تخلو من أي هزيمة حتى الآن.

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