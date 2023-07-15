هاني رمزي عن شائعة هجرته: إحنا خدامين مصر ولن نشمت فيها الأعداء

تعجب الفنان هاني رمزي، من شائعة هجرته وأسرته إلى كندا، قائلًا: "لن أترك بلدي، مصر هي اللي عملت هاني رمزي، مش هسيب مصر لا أنا ولا إخوتي، احنا خدامين البلد هنفضل فيها، وأولادنا وأحفادنا فيها".



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا ينكر الإنجازات التي حدثت في مصر إلا كل جاحد وكاره، لا يريد أن يرى مصر بخير".



وأردف: "كل واحد ماشي في الشارع يلمس الإنجازات، رغم اننا نمر بأزمة اقتصادية لكن مصر قادرة على الخروج من الأزمة بإدارة الحكومة لها وبتعاون الشعب، وجميع المواطنين".



واستطرد: "سهل إثارة إحباط الناس في الظروف الاقتصادية الصعبة، وتكسر مجاديف الناس، لكن الواعي يستوعب أن الحرب ليست صواريخ، وإنما لها أشكال متعددة، هناك أعداء للوطن لا يحبون رؤية الإنجازات، ولا يحبون رؤية مصر بخير".



ولفت إلى أن من أطلق الشائعة أساء للمهاجرين، فالهجرة ليست سبة، ولا خانوا البلد، مردفا: "لما بنسافر بنلاقي ناس قلبهم على البلد، وتحويلات المصريين من الخارج 14 مليار دولار يعني أكثر من دخل قناة السويس، ناس تخدم بلدها، ولابد من التوصل بينا وبينهم، نحن كفنانين نسافر متطوعين، لا نأخذ أجر".

حب مصر جوانا لا يوصف



وختم: "لاحظت الناس مستنكرة ما حدث، في نسبة كبيرة جدًا واعية وفاهمة ما يحدث، واللي أطلق شائعة إن هاني رمزي هاجر من البلد كلام عبيط، أنا ابني اتعلم داخل مصر، وكمل تعليمه خارج مصر، ومن نفسه طلب العودة لمصر، ورجع واشتغل، حب مصر جوانا لا يوصف، من حقك تزعل وتقول الوضع ليس جيد، حتى لو مصر تعبت لا يمكن تموت، لن أشمت أعدائها فيها، مصر بخير وشعبها بخير".

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