الباز: هاني رمزي فنان مثقف فضح الجماعة الإرهابية

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي، وإطلاقهم شائعة هجرته إلى كندا.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن قنوات الإخوان الخارج، ولجانهم الإلكترونية، يبذلون جهدًا للتشكيك في وطنية كل من شاركوا في 30 يونيو، وإثارة الشائعات حولهم.



وأضاف: "حلمهم تخريب البلد، يشككون في وطنية الناس ويثيرون حولهم شائعات، ولو قلت كلمتين حلوين في حق البلد يخرجوا عليكم كالتتار، يستخدمون أسماء كبيرة ورموز فنية عظيمة في طليعة قواتنا الناعمة، وشنوا هجومًا شرسًا على الفنان الكبير هاني رمزي، قالوا ترك مصر وهاجر راح كندا، وبدأوا في مشاركة مواقف قديمة له يتحدث عن الوطنية".

سبب هجوم الإخوان على هاني رمزي



وأوضح الباز، أن سبب هجوم الإخوان على هاني رمزي، لأنه فنان مثقف واعي، وأفلامه في عصر مبارك، تضمنت نقدًا حادًا في أفلامه، ووقف أيام حكم الإرهابية وفضح الجماعة، لذا أطلقوا الشائعة كنوع من تصفية الحسابات وتشكيك الناس في الشخصيات الوطنية.