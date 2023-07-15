عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا متضرّر من عمرو دياب | شاعر غنائي يكشف أسرار أغنية قديمة

عمرو دياب
عمرو دياب

كشف محمد العسيري الكاتب والشاعر، كواليس أغنية كتبها بعنوان "جدير بالذكر"، وطلب المطرب عمرو دياب تنازل عنها لضمها لألبومه في 2019، ولم يغنها حتى الآن، موضحًا أن قانون الملكية الفكرية لم يضمن حقه كمؤلف في استغلالها، أو يمنحها لمغنٍ آخر، بسبب تنازله عنها لعمرو دياب.


وأضاف العسيري، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع علىى قناة "النهار"، أنه منذ 3 سنوات أو أكثر قليلا كان يحضر مع الملحن إسلام رفعت أغنية لمطرب مصري كبير، وكان هو وقتها في المنزل، وإسلام في الأستوديو الخاص به، وعندما تم الانتهاء منها، قال له أنه يريد هذه الأغنية للمطرب عمرو دياب، وتواصل مع عمرو وسمع الأغنية ووقتها طلب عمرو الأغنية، وطلب عليها بعض التعديلات على بعض الكلمات وبالفعل تم عمل أكثر من نموذج إلى أن تم الاستقرار على الكلمات.


وأشار إلى أنه تم إرسال الأغنية للموزع الشهير طارق مدكور، وفي هذا الوقت طلب عمرو دياب منه التنازل عن الأغنية في الرقابة. 

وتابع: "عمرو دياب كان مسافر تاني يوم، وبالفعل عملنا التنازل ووقتها تصادف وجود أيمن بهجت قمر، وقال له مبروك على الأغنية مع عمرو دياب، وبالفعل تواصل معنا مدير أعمال عمرو دياب، وذهبنا إلى الشركة وأعطيناه التنازل عن الغنوة".

 

أعطيت الشركة التنازل ولم آخذ مستحقاتي ثقة في عمرو دياب


وأردف: "أعطيت الشركة التنازل ولم آخذ مستحقاتي ثقة في عمرو دياب، ومشينا من الشركة، وبعد نزول الألبوم فوجئت بأن الأغنية لم تنزل في الألبوم، وحتى الآن رغم مرور 3 سنوات، لم يقدم الأغنية عمرو دياب ولم آخذ أي أموال، ولا أستطيع حتى التصرف فيها".

وأكد الشاعر الغنائي محمد العسيري، أن قانون الملكية الفكرية ضخم جدا، ولكنه لا يحمي المؤلف والمبدع، ويتحدث فقط عن تحصيل الرسوم، منوها أنه لكي يأخذ حقه عليه التوجه للمحكمة المدنية والاقتصادية بسبب احتجاز عمرو دياب الأغنية وتضرره من هذا الاحتجاز.

دياب عمرو دياب محمد العسيري جدير بالذكر اخر النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بيان ناري من بيراميدز بشأن حصد دوري أبطال أفريقيا والبطولات المحلية

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

ترشيحاتنا

بسام راضي : مصر أوقفت كل موجات الهجرة غير الشرعية منذ سنوات

تحرك مصري لإنقاذ ألمانيا من مأزق كبير.. تفاصيل الاتفاق الأهم بين البلدين

دعاء محرم وفضله .. أول شهور السنة الهجرية

بسام راضي: وجهت دعوة إلى إيطاليا لدعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا

الأرصاد الجوية تحذر: حالة من عدم الاستقرار تؤدي لرفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

أنا متضرّر من عمرو دياب | شاعر غنائي يكشف أسرار أغنية قديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ