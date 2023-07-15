أنا متضرّر من عمرو دياب | شاعر غنائي يكشف أسرار أغنية قديمة

كشف محمد العسيري الكاتب والشاعر، كواليس أغنية كتبها بعنوان "جدير بالذكر"، وطلب المطرب عمرو دياب تنازل عنها لضمها لألبومه في 2019، ولم يغنها حتى الآن، موضحًا أن قانون الملكية الفكرية لم يضمن حقه كمؤلف في استغلالها، أو يمنحها لمغنٍ آخر، بسبب تنازله عنها لعمرو دياب.



وأضاف العسيري، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع علىى قناة "النهار"، أنه منذ 3 سنوات أو أكثر قليلا كان يحضر مع الملحن إسلام رفعت أغنية لمطرب مصري كبير، وكان هو وقتها في المنزل، وإسلام في الأستوديو الخاص به، وعندما تم الانتهاء منها، قال له أنه يريد هذه الأغنية للمطرب عمرو دياب، وتواصل مع عمرو وسمع الأغنية ووقتها طلب عمرو الأغنية، وطلب عليها بعض التعديلات على بعض الكلمات وبالفعل تم عمل أكثر من نموذج إلى أن تم الاستقرار على الكلمات.



وأشار إلى أنه تم إرسال الأغنية للموزع الشهير طارق مدكور، وفي هذا الوقت طلب عمرو دياب منه التنازل عن الأغنية في الرقابة.

وتابع: "عمرو دياب كان مسافر تاني يوم، وبالفعل عملنا التنازل ووقتها تصادف وجود أيمن بهجت قمر، وقال له مبروك على الأغنية مع عمرو دياب، وبالفعل تواصل معنا مدير أعمال عمرو دياب، وذهبنا إلى الشركة وأعطيناه التنازل عن الغنوة".

أعطيت الشركة التنازل ولم آخذ مستحقاتي ثقة في عمرو دياب



وأردف: "أعطيت الشركة التنازل ولم آخذ مستحقاتي ثقة في عمرو دياب، ومشينا من الشركة، وبعد نزول الألبوم فوجئت بأن الأغنية لم تنزل في الألبوم، وحتى الآن رغم مرور 3 سنوات، لم يقدم الأغنية عمرو دياب ولم آخذ أي أموال، ولا أستطيع حتى التصرف فيها".

وأكد الشاعر الغنائي محمد العسيري، أن قانون الملكية الفكرية ضخم جدا، ولكنه لا يحمي المؤلف والمبدع، ويتحدث فقط عن تحصيل الرسوم، منوها أنه لكي يأخذ حقه عليه التوجه للمحكمة المدنية والاقتصادية بسبب احتجاز عمرو دياب الأغنية وتضرره من هذا الاحتجاز.