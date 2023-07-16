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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق صادق يحصد برونزية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

صدى البلد

توج طارق تامر صادق لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

أحرز طارق الميدالية البرونزية برصيد 1443 نقطة، بينما حصد الفرنسي ماتيس إيزاكا الميدالية الذهبية برصيد 1445 وجاء بارتوزس سيزميتيك لاعب بولندا في المركز الثاني برصيد 1444.

وجاء محمد حاتم حسن لاعب منتخبنا الوطني في المركز الرابع برصيد 1442 وأسامة مدحت ذكي في المركز السادس برصيد 1416 وسيف وائل في المركز السابع عشر برصيد 1370.

كان المنتخب الوطني قد توج بثلاث ميداليات بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت، وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل، و ذهبية لفريدة خليل في فردي الشابات.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

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طارق تامر منتخب مصر للخماسي الحديث ببطولة العالم للخماسي

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