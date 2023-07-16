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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الليلة.. هيئة الكتاب تحتفي بشباب شعراء العامية المصرية في معرض الأوبرا الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، المنعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في ساحة دار الأوبرا، ندوة جديدة بعنوان «أصوات جديدة لإبداع مستمر.. شعر العامية المصرية»، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في الندوة الشعراء: أدهم الزناتي، وسعيد سلامة، وإسلام حمادة، ومازن المصري، وهبة سمير، ومحمد فرغلي، ويدير الندوة الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

وتواصل هيئة الكتاب، الجهة المنظمة لمعرض الأوبرا الثاني، تقديم الفعاليات حتى يوم 18 من الشهر الجاري، ففي الثامنة مساء غدا الإثنين، ضمن محور أصوات جديدة لإبداع مستمر تعقد ندوة سلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي»، بمشاركة الأدباء: محمد حسني عليوة- نهلة عبد السلام- محمود عياد، ويناقشهم: الناقد د. مصطفى الضبع- الدكتورة سارة قويسي ، ويديراللقاء الروائي والناقد سيد الوكيل.

وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو بندوة «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي»، بحضور صناع المحتوى الرقمي: طارق عز- كريم النجار-  يسري عفت، وتدير الفعالية: منة مصطفى.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض الأوبرا الثاني للكتاب أصوات جديدة لإبداع مستمر شعر العامية المصرية المجلس الأعلى للثقافة

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