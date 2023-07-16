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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تشرح تفاصيل مشروع قانون المسنين

النائبة نشوى الديب
النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب

قالت  النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ،أنها تقدمت بمشروع قانون المسنين ،وذلك انطلاقا من الحق الدستوري المنصوص عليه في   المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014 .والتى تنص علي  " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين."لافته إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده فى أكتوبر المقبل.

و أضافت الديب فى بيان صحفى لها أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها:أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة.مشاركة القطاعالخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبردورها الاجتماعي ، وكذلك الالتزامات  الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

و لفتت  إلى أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية ، و أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء كان قد أصدر بيانا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر ،وبلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9 ٪ عام 2052 ، و  بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث ، ووصل  عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث) ، وانخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).

و لفتت النائبة نشوي الديب إلى أن  عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.

و أشارت إلى أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلي من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور .

وأضافت  النائبة نشوي الديب قائلة :هذة الأرقام ما هي الا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري الامر الذى يوكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة وجانب أخرى من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن المصري وفى ظل تقدم السن يجب ان يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في امراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين / ات مؤهلين لأليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر .

مشروع قانون المسنين الدستور المصري المسنين منظمات المجتمع المدني مؤسسات رعاية المسنين

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