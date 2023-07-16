شاهد| لقطات من مزرعة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من الرياح

رصدت عدسة موقع صدى البلد صور لـ مزرعة رياح جبل الزيت خلال الفترة الحالية بعدة لقطات مختلفة.

وتعد مزرعة رياح جبل الزيت هي محطة إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح وتقع على بعد 350 كيلو من طريق القطامية- العين السخنة الواصل إلى مدينة الغردقة بمحاذاة الجانب الغربى للطريق الساحلي المؤدي الغردقة، عند الكيلو 118 بمنطقة جبل الزيت بعد مدينة رأس غارب".

وتبلغ مساحة المحطة 100 كيلو متر مربع وتضم 300 توربينة رياح.

وبدأ مشروع إنشاء المحطة في عام 2015 وكان وقتها يضم 120 توربينة بإجمالي قدرات 240 ميجا وات، ولاحقا تم الانتهاء من 100 توربينة بقدرة 200 ميجا حتى الوصول إلى القدر المطلوبة.

و قد وصلت تكلفة مزرعة جبل الزيت تبلغ حوالى 12 مليار جنيه.

وتم إنشاء المزرعة بأهداف زيادة كمية الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية المصرية وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري حيث من المتوقع أن توفر أكثر من 1.3 مليون طن وتقليل كمية انبعاث غازات الاحتباس الحراري حيث من المتوقع أن توفر أكثر من 25.8 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون وإضافة أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل لكل في كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وزيادة وعي المجتمع المصري بأهمية الطاقة النظيفة.

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