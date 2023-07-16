رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم، الأحد، بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقال المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي للهيئة، إن الدكتور شوقي علام أثنى على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدا الدور الهام الذي تقوم به الهيئة للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية باعتبار الهيئة أقدم وأعرق الهيئات القضائية، معرباً عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

وأوضح أن رئيس الهيئة عبر عن بالغ امتنانه للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على هذه التهنئة الرقيقة.