رئيس هيئة النيابة الادارية يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الأحد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وأكد المستشار حافظ عباس، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر أجمعين.

من جانبه أعرب الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون،

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.