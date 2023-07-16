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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية والعاجلة وحياة كريمة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، وخطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، ومشروعات الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، والأستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط بالمحافظة. 

وأكد محافظ الفيوم، أن هيئة الطرق شريك رئيسي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الرصف بمختلف أنحاء المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وكذا سرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية.

واستعرض المحافظ، عدداً من المشروعات الحيوية التي تحتاج إلى تكثيف معدلات العمل بها، لإنهائها في أسرع وقت، مثل استكمال طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وطريق يوسف الصديق وادي الريان، وأعمال تطوير ورصف وتوسعة طريق القاهرة/ الفيوم، بداية من كمين كوم أوشيم حتى مدخل طريق بحيرة قارون السياحي، وأعمال توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم. 

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، لافتاً إلى أنه سيتم فرش طبقة السن وتجهيز المعدات لاستكمال رصف طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، يوم الأحد القادم، كما سيتم خلال أيام البدء في رصف المنطقة المفروشة بطبقة السن بطريق القاهرة الفيوم بالقرب من كمين كوم أوشيم، فيما يجري العمل بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم، وتم طلب اعتمادات إضافية لتسريع معدلات العمل بالمشروع.

محافظ الفيوم يتابع أعمال القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة صغار مربي الماشية

 

 

 

 

محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي الطرق الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجارية

 

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