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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنمو 14٪..400 مليار دولار سنويا حجم إهدار الطعام أثناء الإنتاج من المصانع

صدى البلد

أكد تقرير معهد الموارد العالمية أنه يوجد في 1.3 مليار طن من المواد الغذائية ما يقرب من 45 تريليون جالون من المياه المُهدرة، لافتا الى ان أحد أهم المشكلات واخطرها والتي تواجه سلاسل الإمداد هي إهدار الطعام، حيث يتم إهدار 14% من المواد الغذائية حول العالم وهو ما يساوي 400 مليار دولار كل عام حول العالم بين الحصاد والإنتاج وسوق التجزئة

وأضاف التقرير ان إهدار الطعام يعني كذلك إهدار المياه، الامر الذى أدى الى قيام بعض شركات الصناعات الغذائية من زيادة خدماتها لرفع الكفاءة لدى مصنعي المواد الغذائية والمشروبات، بهدف خفض نسبة إهدار الطعام في عملية تصنيع الأغذية بما في ذلك المواد الخام واستهلاك المياه والتخلص من النفايات، ويأتي هذا مع حصولها على تقدير من Kepner Tregoe بجائزة في التميز لتطبيق أساليب حل المشاكل في عمليات انتاج وتعبئة المواد الغذائية.

ومن قال روبرتو فرانشيتي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات باحدى شركات التعبئة والتغليف ، "يوجد لدنيا جميعاً دوراً للقيام به، ونحن نزيد من مجهوداتنا للمساعدة في حل مشكلة إهدار الطعام خلال مراحل التصنيع والانتاج، فعلى سبيل نعمل على الارتقاء بأداء الماكينات وخفض نسبة الفشل الذي يؤدي لتوقف الانتاج واهدار الطعام، مع التركيز على تطوير المعدات الموجودة وتحديث وإعادة بيع الآلات المستخدمة لضمان عدم إهدار أي موارد. ويسهم هذا في أسلوب انتاج يتسم بالمسؤولية وفي تنمية الاقتصاد الدائري.

ولفت الى انه وتتضمن حلول تتراباك لخفض النفايات تحديث المصانع والمعدات مثل حلول تنقية المياه وخفض استهلاك المياه في العديد من مراحل الانتاج لدى العملاء. ويوجد كذلك حلول إدارة الأصول للمعدات والتي تتضمن الحلول المخصصة التي ترتكز على النتائج، ووحدات الصيانة والدعم عن بُعد، وهذا يزيد من جاهزية المعدات ويخفض من وقت الاستجابة والإصلاحات وإعادة الاستخدام لإطالة عمر تلك المعدات وزيادة انتاجيتها.

ومن جانبها قالت ساشا إليوخين، نائب رئيس احدى شركات للتعبئة والتغليف  لخدمات وحلول الانتاج، "في الأمريكيتين، نجح 8 من مصنعي المواد الغذائية، والذين يستخدمون خدمات تتراباك Tetra Pak Expert Services للارتقاء بالأداء التشغيلية، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.62 كيلو طن، وهو ما يساوي 9% من إجمالي الانبعاثات النابعة من مصانعهم، وهو أمر يشجعنا على إطلاق تلك الخدمات في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم.

 

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