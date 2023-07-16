مصر تختتم مشاركتها في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بميدالية فضية

اختتمت مصر منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا بالحصول على الميدالية الفضية لمسابقة التتابع المختلط.

واستضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية البطولة خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وحقق الثنائي فريدة خليل وعمر حسين عامر المركز الثاني برصيد 1569 نقطة، خلف الزوجي البريطاني تشولي جونسون وسيبستيان فوريست أصحاب الذهبية برصيد 1607 نقطة، وجاء في المركز الثالث الفريق المجري المكون من ليندا هارسيسن وهوجو مارسيل برصيد 1544 نقطة.

ورفع المنتخب الوطني رصيده من الميداليات إلى 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.