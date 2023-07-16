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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محاطا بالحسناوات.. حسن الرداد ينشر بوستر فيلمه الجديد بلوموندو

حسن الرداد
حسن الرداد

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الاول  للفيلم ، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد ، حيث يظهر الرداد على الافيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله ، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات .

الفيلم  اخراج ياسر سامي  ، تأليف حازم ويفي و محمد ويفي ، إنتاج سامر المحضر  ، ، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا .

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

 

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلومندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلومندو صيف 2023”.

 

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم  الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".

 

حسن الرداد بلوموندو

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